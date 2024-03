Sindicato Independente dos Médicos desconvoca greve na Misericórdia de Lisboa

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) decidiu esta desconvocar a greve marcada para 11 de abril na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) após a garantia de aumentos salariais de 10% em 2024, com efeitos a janeiro.

A decisão foi tomada após uma reunião negocial entre representantes das estruturas sindicais dos médicos com a provedora da SCML, a médica Ana Jorge, disse à Lusa a secretária-regional de Lisboa e Vale do Tejo do SIM, Maria João Tiago.

Segundo Maria João Tiago, haverá em 2024 e 2025 aumentos salariais para os 168 médicos que trabalham nos serviços e estabelecimentos da SCML, sendo de 10% este ano, com efeitos a janeiro.

De acordo com um comunicado do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), afeto à Federação Nacional dos Médicos (Fnam), o aumento em 2025 será igualmente de 10%.

"Aceitamos que essa atualização fosse distribuída no tempo de forma responsável e justa, com 10% de aumento de imediato e outros 10% em janeiro de 2025", refere o comunicado, salientando "o compromisso de abertura do concurso para consultor e para assistente graduado sénior".

Apesar de aceitar a atualização salarial, o SMZS exige que as condições de trabalho dos médicos da SCML sejam idênticas às dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.