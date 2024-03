SIM e Fnam reúnem-se com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) reúnem-se esta terça-feira com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) sobre as condições salariais e laborais dos clínicos que trabalham na instituição.

"É uma reunião decisiva, pois vai ditar o futuro dos nossos colegas na Santa Casa e tentaremos que, pelo menos, os nossos parceiros de negociação -- a Federação Nacional dos Médicos [Fnam] -- não aceitem um aumento que seja inferior ao acordo intercalar, de que eles não gostaram na negociação com o Governo", adiantou à Lusa a secretária regional de Lisboa e Vale do Tejo do SIM, Maria João Tiago.

Ao fim de 19 meses de negociações, o Governo chegou em 28 de novembro de 2023 a um "acordo intercalar" com o SIM para um aumento dos salários em janeiro deste ano.

O acordo, que foi rejeitado pela Fnam, prevê um aumento de 14,6% para os assistentes de todas as especialidades com horário de 40 horas, de 12,9% para os assistentes graduados e de 10,9% para os assistentes graduados seniores.

"Já andamos nestas negociações há muito tempo. Já fizemos algumas cedências e, efetivamente, sendo que a Santa Casa investiu, que houve milhões [de euros] para tanta coisa, acho que deveria também investir no seu corpo de médicos, de modo a proporcionar uma assistência médica a quem mais precisa", realçou Maria João Tiago.

Em 15 de março, o SIM emitiu um pré-aviso de greve para 11 de abril em todos os estabelecimentos e serviços da SCML, com paralisação da atividade médica.