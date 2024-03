Provas digitais? FNE defende regresso ao formato papel

A Federação Nacional da Educação (FNE) defende que as provas finais e de aferição sejam feitas em formato papel, por não estarem reunidas as condições para a sua realização por via digital.

A realização nos moldes tradicionais, afirma a FNE em comunicado, é a única forma de “garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos”, “salvaguardar o bem-estar dos alunos e professores, garantir a justiça e equidade no processo de avaliação e evitar a perda de tempo letivo”. Caso contrário, pode ser posta em causa a "estabilidade" do ano letivo, argumenta.

Para a plataforma, são muito os obstáculos para a implementação das provas sem o recurso à tradicional caneta e papel: À “falta de professores, de problemas com internet ou de apoio técnico juntam-se os prejuízos para alunos e professores ao nível do aumento do stresse e ansiedade, da desigualdade de oportunidades e da perda de tempo letivo”.

Em linha com o defendido agora pela FNE, a Associação Nacional de Professores de Informática (Anpri) alertou, nas últimas semanas, para diversos condicionamentos à realização das provas finais e de aferição através de um suporte digital, como a fraca rede de internet e a inexistência de computadores devidamente preparados.