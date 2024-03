Operação Páscoa da PSP. Mais de 250 detenções entre sexta e segunda-feira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez 264 detenções, 125 dos quais por crimes rodoviários e 70 por condução sob o efeito do álcool entre sexta-feira e segunda-feira no âmbito da "Operação Páscoa em segurança".

Em comunicado, a PSP adianta que das 264 detenções, 55 foram por falta de habilitação para conduzir.

Desde sexta-feira, dia em que teve início a operação, e até segunda-feira, foram detidos 28 suspeitos por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 3.607 doses individuais.

Foram ainda feitas 16 detenções por crimes contra a propriedade (burlas, furtos e roubos).

Naquele período, foram também apreendidas oito armas de fogo, seis armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das cinco detenções efetuadas por posse de armas proibidas.

No âmbito da operação, a PSP fiscalizou, em todo o território, 10.731 condutores e controlou por radar 23.431. Destas, 298 encontravam-se em excesso de velocidade.

No total foram registadas 1.927 contraordenações, das quais 48 por condução sob o efeito do álcool, 205 por falta de inspeção periódica obrigatória, 70 por falta de seguro de responsabilidade civil, 54 por uso do telemóvel durante a condução e 27 por não utilização do cinto de segurança.



Quanto à sinistralidade rodoviária, entre sexta e segunda-feira, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 509 acidentes, dos quais resultaram 148 feridos ligeiros e sete feridos graves, não havendo registo de vítimas mortais.



Na nota, a PSP apela novamente aos cidadãos para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e às características da via.



Recorda igualmente que a condução em excesso de velocidade é uma das principais causas da sinistralidade rodoviária.