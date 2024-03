A circulação no Metro do Porto, entre a Câmara de Gaia e Santo Ovídio, esteve interrompida devido à queda de uma árvore.

A informação foi avançada pela empresa através de uma mensagem nas redes sociais e confirmada pela Renascença no local. Em resposta, fonte do Metro do Porto indicou que a circulação foi reposta pelas 21h05.

A queda da árvore aconteceu na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.





[notícia atualizada às 21h21]