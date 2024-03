Estrada cortada em Melgaço e três viaturas "presas" devido à neve

A Estrada Nacional 202-3, de acesso a Lamas de Mouro, Melgaço, distrito de Viana do Castelo, está cortada desde as 14h50 devido à neve e três carros "ficaram presos" naquela via pelas 13h40, disse fonte da Proteção Civil.

"A indicação que recebemos da GNR foi que a EN 202 - 3, de acesso a Lamas de Mouro, está cortada desde as 14h50", indicou à Lusa fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

Antes, pelas 13h40 e 13h52, a Proteção Civil recebeu o alerta de que três veículos com pessoas no interior ficaram "presos na neve", também na EN 202-3, pelo que estão a ser desenvolvidas operações para os socorrer.

"Terão ido ver a neve, ficaram atolados", explicou a mesma fonte.

Em causa estão duas viaturas na Gavieira, onde estão os Bombeiros de Arcos de Valdevez, e um veículo em Castro Laboreiro, onde estão "três veículos com três operacionais da Câmara de Melgaço".

A Lusa tentou, sem sucesso, falar com a autarquia e com a GNR de Viana do Castelo.

Na rede social Facebook, o município de Melgaço escreveu, pelas 11h30, que "as vias estão transitáveis e limpas".

"Na noite passada, nevou nas localidades com cota acima dos cerca de 700 metros, designadamente a partir da freguesia de Cubalhão e em Lamas de Mouro, Branda da Aveleira e Castro Laboreiro. Também em Parada do Monte, no topo das montanhas, numa cota acima dos 1.100 metros, se registou queda de neve", descreveu a autarquia.

A Câmara indica também que, "de acordo com as previsões, a neve deverá derreter ao longo do dia" e, "a partir do meio da tarde, a cota de neve deverá ser a partir dos 1.000 / 1.100 metros".