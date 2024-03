Chuva e trovoada vêm para ficar até domingo de Páscoa

O IPMA prevê para o continente "precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovada" até domingo de Páscoa, que pode ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e serras do extremo norte.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que a depressão Nelson, com impacto da Islândia até ao arquipélago da Madeira, vai afetar também o estado do tempo em território continental.

"Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, pelo menos até ao domingo de Páscoa. Essa precipitação será frequentemente sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e das serras do extremo Norte, podendo em alguns períodos baixar a cotas a rondar os 1.000 metros de altitude", refere o IPMA.

O instituto prevê ainda temperaturas com valores "sem alteração significativa ao longo da semana", apesar de uma variação na temperatura mínima esperada, que se espera que suba na quarta-feira e que volte a descer no dia 29, sexta-feira.

"Serão registadas temperaturas máximas entre 15 e 20°C na região Sul, sendo entre 10 e 15°C na generalidade do Norte e Centro, e inferiores no nordeste transmontano e nas terras altas, onde em diversos dias não deverão superar os 10°C. As temperaturas mínimas deverão situar-se entre 5 e 10°C em boa parte do território, sendo em alguns locais do interior Norte e Centro entre 0 e 5°C, podendo ser pontualmente inferiores nas terras altas", precisa o IPMA.

Prevê-se ainda "períodos com vento forte, a predominar do quadrante oeste, com rajadas até 85 km/hora, podendo ser superiores a 100 km/hora nas terras altas". .

Quanto ao estado do mar, o IPMA antecipa "agitação marítima forte num período de tempo alargado que pode ir até dia 30 [sábado], em especial na costa ocidental, com ondas de noroeste com cinco a sete metros de altura significativa".

Na costa continental, entre os distritos de Viana do Castelo e Lisboa, vigora um aviso laranja por agitação marítima até às 03:00 de sexta-feira.

De Setúbal a Faro, vigora o aviso laranja por agitação marítima até às 15:00 de quarta-feira.

Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro está em vigor até às 21:00 de hoje um aviso amarelo devido ao vento, aviso que se prolonga até às 21:00 de quarta-feira nos distritos da Guarda e Castelo Branco.