Ano de 2023 foi o segundo mais quente de sempre em Portugal

O ano de 2023 foi o segundo mais quente de que há registo em Portugal, tendo ocorrido sete ondas de calor, indica o boletim anual sobre o clima do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o documento divulgado esta terça-feira, só o ano de 2022 foi mais quente do que 2023, tendo no ano passado o valor médio anual da temperatura média do ar chegado aos 16.59 °C (graus celsius), superior em 1.04 °C ao valor normal 1981-2010.

O valor médio da temperatura máxima do ar foi o segundo mais alto desde 1931 e da temperatura mínima o nono mais alto.

As ondas de calor aconteceram na primavera (três), no verão (também três) e no outono (uma).

Quanto à precipitação o ano de 2023 teve o nono valor mais baixo desde 2000. O total de precipitação anual, 735.8 milímetros, foi inferior ao valor normal (1981-2010) com uma anomalia de menos 105.7 milímetros.