PSP recupera anel de arcebispo furtado no aeroporto de Lisboa

A PSP recuperou o anel episcopal de um arcebispo que tinha sido furtado, na semana passada, durante o embarque no Aeroporto de Lisboa.



O anel episcopal pertence a D. Airton José dos Santos, arcebispo da Arquidiocese de Mariana-Minas Gerais, no Brasil.

O furto aconteceu a 20 de março quando o prelado deixou o anel “na posição de rastreio quando fazia procedimentos de segurança para embarcar” num avião, explica a PSP, em comunicado.

O anel, que foi agora recuperado, foi roubado por outro passageiro.

“Os Polícias de forma incessante e recorrendo a vários parceiros locais, entre os quais diferentes companhias aéreas, uma vez que os envolvidos estavam em trânsito, lograram garantir a recuperação do objeto, identificando e contactando com o autor do furto, que já se encontrava em outro destino e assegurar a recuperação do artigo do qual, ilegitimamente, se apropriara”, adianta a PSP.

D. Airton José dos Santos já foi contactado pela Polícia portuguesa, que vai agora devolver o anel episcopal ao legítimo proprietário.