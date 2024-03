Oito mortos e mais de 2 mil acidentes durante a campanha "2 Rodas: Agarre-se à Vida"

Mais de dois mil acidentes, que causaram oito mortos, mais três do que no período homólogo de 2023, foram registados pelas forças de segurança nos últimos seis dias no âmbito da campanha "2 Rodas: Agarre-se à Vida".

Em comunicado conjunto, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) indicam que entre terça-feira e domingo foram registados 2.034 acidentes, dos quais resultaram oito mortos, 35 feridos graves e 573 feridos ligeiros.

Relativamente ao mesmo período de 2023, verificaram-se menos 67 acidentes, mais três vítimas mortais, menos sete feridos graves e mais três feridos ligeiros.

As oito vítimas mortais, todas do género masculino, tinham idades compreendidas entre 23 e 67 anos, tendo os acidentes ocorrido nos distritos de Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa e Beja.

Durante o período deste campanha, entre sexta-feira e domingo, realizou-se o evento Moto GP Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, tendo a GNR previsto um aumento significativo do volume de tráfego de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve.

A campanha teve como objetivo alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco, como: a condução sob influência do álcool, o excesso de velocidade e a incorreta utilização dos dispositivos de segurança.

A campanha contou com a participação dos serviços da administração regional dos Açores e da Madeira na realização de ações de sensibilização.

Durante as operações das forças de Segurança, foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 3,4 milhões de veículos e 3,3 milhões dos quais pelo SINCRO -- Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

As forças de segurança fiscalizaram 52,1 mil veículos.

Do total de 3,4 milhões de veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 18,8 mil infrações.

Esta foi a terceira das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização de 2024.

Até ao final do ano serão realizadas mais nove campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

Das três campanhas que decorreram este ano, foram realizadas 11 ações, durante as quais mais de 1.100 pessoas foram sensibilizadas presencialmente.

Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi de 152,2 mil, enquanto cerca de 8,5 milhões de veículos foram fiscalizados por radar.