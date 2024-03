Incêndio em cruzeiro no rio Douro

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira no navio-hotel "Vasco da Gama", em Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia.

As chamas começaram na zona da sala das máquinas, apurou a Renascença junto de fonte da Proteção Civil.

Não há registo de vítimas, segundo a mesma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Várias pessoas foram retiradas da embarcação turística.

O navio está ancorado no cais de Quebrantões.

A combater as chamas estão 27 operacionais, apoiados por uma dezenas de viaturas, indica o site da Proteção Civil.

O alerta de incêndio foi dado pelas 15h04.