Entrada em Lisboa pela Calçada de Carriche condicionada de terça a quinta-feira

O trânsito estará condicionado na Calçada de Carriche, no sentido Odivelas - Lisboa, entre terça e quinta-feira, devido a obras para pintura da sinalização horizontal na faixa de rodagem, anunciou a EPAL.

Segundo a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), o início dos trabalhos de pintura da sinalização horizontal da faixa de rodagem, na Calçada de Carriche e Avenida Padre Cruz, terão início na terça-feira, o que causará condicionamentos no trânsito no sentido Odivelas - Lisboa, entre o Senhor Roubado e a Avenida Rainha Dona Amélia.

A empresa de abastecimento de água recomendou o uso de vias alternativas no acesso à cidade de Lisboa, como a CRIL ou o Túnel do Grilo em direção ao Eixo Norte-Sul para os automobilistas que vêm da A8.

Os trabalhos deverão ser concluídos na quinta-feira, acrescentou a empresa.

De acordo com a EPAL, os trabalhos estão relacionados com "a empreitada de "Reabilitação da Conduta Telheiras - Calçada de Carriche", que compreende a total substituição de uma das principais condutas no abastecimento de água à cidade de Lisboa".

Esta obra tem um investimento total de 4,7 milhões de euros, "reforçando a fiabilidade do sistema de abastecimento de água", salientou a EPAL.