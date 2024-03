​Diretores escolares não se comprometem com compra de computadores a tempo das provas

As indicações do Ministério da Educação só chegaram ao início da tarde desta segunda-feira às escolas. Há mais de seis milhões e meio de euros para os diretores comprarem computadores e garantirem a realização das provas de aferição no ensino básico em formato digital.



No entanto, os diretores escolares não sabem como vão conseguir comprar milhares de computadores de um dia para o outro. É desta forma que reagem à decisão do Governo, que só esta segunda-feira à tarde deu indicações às escolas: que tudo devem fazer para que as provas no ensino básico, possam decorrer em formato digital.

Em causa estão os alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos, que em maio começam as provas de aferição, e os estudantes do 9.º ano que em junho têm pela frente os exames nacionais.



As escolas vão poder gastar cerca de 6,5 milhões de euros na compra de computadores, para substituírem os que estão avariados. A verba foi aprovada pelo Governo na passada quinta-feira.

Segundo fonte do Ministério da Educação, contactada pela Renascença, as escolas devem agora “fazer um levantamento das necessidades para depois avançar com a compra, que pode ser adjudicada diretamente ou por concurso”.