Carteiristas. PSP detém 160 suspeitos nos últimos dois anos

A Polícia de Segurança Pública deteve 160 suspeitos da prática de furto por carteirista e identificou 533, nos últimos dois anos.

Só em 2023, a PSP identificou 295 suspeitos como autores deste ilícito (+19,3% que em 2022).

Em comunicado, a força de segurança indica que em 2022 foram registados 4.850 crimes de furto por carteiristas, e em 2023, segundo os dados provisórios, esse número terá ultrapassado ligeiramente os 5.000.

“O número de suspeitos intercetados e identificados tem vindo a aumentar, bem como o número de suspeitos detidos em flagrante delito e fora de flagrante delito”, indica a força de segurança.

Segundo a PSP, em 2023 o número de detidos aumentou 43,1% em relação a 2022 (aumentou de 58 detenções para 102) e o valor do prejuízo patrimonial causado por estes furtos ultrapassou os 2,4 milhões de euros.

No entanto, e de acordo com os dados divulgados pela PSP que cita o Relatório Anual de Segurança Interna de 2022, o crime de furto por carteirista diminuiu ao longo dos anos (entre 2014 e 2021), o que a PSP atribuí ao fruto do trabalho incessante desenvolvido pela polícia no combate a este fenómeno criminal.

“Os dados incluem os crimes registados por todos os órgãos de polícia criminal (OPC) e o decréscimo acentuado verificado nos anos de 2020 e 2021 está relacionado com o período da pandemia, durante o qual houve menos pessoas a circular na via pública devido ao confinamento obrigatório”, lê-se no comunicado.

Dinheiro vivo, mas também cartões

A força de segurança sublinha que existe uma correlação entre os locais com maiores aglomerados populacionais e os locais com maior número de ocorrências, destacando-se os centros turísticos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e também os transportes públicos.

O objeto do furto - segundo a PSP – “são maioritariamente as carteiras, sendo que os suspeitos visam essencialmente o dinheiro vivo”, assinalando, no entanto, que “assiste-se cada vez mais ao interesse dos carteiristas pelos cartões de débito/crédito e sua posterior utilização, quer para efetuar levantamentos de dinheiro, quer para proceder ao pagamento de compras”.

PSP integra plataforma multidisciplinar europeia contra ameaças criminais

A PSP pertence desde 2013 a uma rede informal de especialistas em carteiristas, a nível europeu, que visa, acima de tudo, partilhar informação e conhecimento sobre redes organizadas de suspeitos itinerantes, que fazem do furto por carteirista modo de vida.

No âmbito da cooperação policial, a PSP faz parte integrante do grupo EMPACT - European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats - uma plataforma multidisciplinar europeia contra as ameaças criminais, na qual é representada pelo Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional.

Segundo a PSP, esta plataforma assegura a troca de informação e partilha de experiências, e ainda a coordenação da participação em ações operacionais dedicadas ao fenómeno dos carteiristas.

Por exemplo, em 2023, no âmbito desta cooperação, a PSP participou em dois projetos internacionais, nomeadamente na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que teve lugar em Lisboa, e no Oktoberfest, em Munique – Alemanha.

Durante o decorrer da JMJ, a PSP teve o apoio de nove polícias oriundos da Alemanha, Bélgica e Chéquia. No evento do Oktoberfest a PSP projetou uma equipa com dois polícias para apoiar, tendo efetuado a detenção de um cidadão por furto (por carteirista) que fazia parte de um trio que, regra geral, atuava em grupo.

Ainda no âmbito desta cooperação policial internacional, a PSP irá projetar polícias para o evento EURO 2024, na Alemanha, e Festival de Gent, na Bélgica.

Conselhos da PSP para prevenir a ocorrência de furtos por carteirista:

Guarde os seus pertences e objetos pessoais em bolsos interiores;

Não tenha o telemóvel à vista (p.e, em cima de uma mesa numa esplanada, café ou restaurante) nem o guarde no bolso traseiro das calças;

Ao circular em transportes públicos ou ruas muito movimentadas, transporte a mochila na parte da frente do corpo;

Utilize pequenos cadeados nos fechos das mochilas, ou um clipe, como medida de segurança adicional;

Não transporte quantias avultadas de dinheiro consigo;

Esteja atento ao que se passa à sua volta e desconfie de estranhos que circulem demasiado perto de si.

[Notícia atualizada às 13h15]