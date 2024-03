Aveiro. Reaberto o acesso à ponte das Eclusas

A Câmara de Aveiro reabriu o acesso à ponte das Eclusas e deu por concluída a primeira fase da requalificação da Rua do Sal.

"A Câmara Municipal de Aveiro informa que está aberto ao trânsito a Rua do Sal, no sentido único, a circulação entre Rotunda das Pirâmides e a ponte das Eclusas", refere em nota de imprensa.

Segundo fonte municipal, o trânsito apenas será feito no sentido de nascente para poente, mas trata-se de uma medida provisória enquanto as obras em curso não permitirem abrir a rua nos dois sentidos.

"A obra de qualificação urbana entre a Rotunda das Pirâmides e a ponte das Eclusas prossegue de acordo com o previsto, para alargamento do perfil da rodovia", explica a nota de imprensa.

A empreitada compreende também a alteração do traçado original, para o compatibilizar com a requalificação do Ecomuseu da Marinha da Troncalhada e relocalização da entrada, igualmente em curso.

O alargamento do perfil viário "vai permitir a ligação segura à nova rotunda a poente do viaduto sob a Autoestrada (A) 25, fundamental na organização dos acessos à cidade, à autoestrada e a polos de interesse circundantes".

"Esta empreitada é fundamental para o acesso rodoviário ao Rossio e ao Bairro da Beira-Mar, que vai acontecer maioritariamente pela ponte da Eclusa e pela ponte de São João", salienta a nota.

Segundo a autarquia, este canal viário "também vai ser fundamental para a gestão dos acessos aos terrenos da Antiga Lota de Aveiro".

O investimento municipal ascende a dois milhões de euros nas duas empreitadas: a requalificação da Rua do Sal, e a relocalização do Ecomuseu da Marinha da Troncalhada.