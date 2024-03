Autor de ataque ao centro Ismaili acusado de 11 crimes

O Ministério Público acusa o autor do ataque contra o Centro Ismaili, em Lisboa, de um total de 11 crimes, indica o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Abdul Bashir, de nacionalidade afegão, vai responder por dois crimes de homicídio agravado, seis crimes de homicídio agravado na forma tentada, dois crimes de resistência e coação sobre funcionário e um crime de detenção de arma proibida, adianta o DCIAP, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Duas mulheres foram mortas no ataque com uma arma branca no ataque ao Centro Ismaili, em Lisboa, ocorrido a 28 de março de 2023.

O arguido encontra-se sujeito à medida de coação de internamento preventivo em hospital psiquiátrico.



De acordo com a nota do DCIAP, Abdul Bashir "padecia, à altura dos factos e, ainda, padece de anomalia psíquica, desde logo um quadro psiquiátrico de esquizofrenia e de uma perturbação da personalidade mista, designadamente perturbação de personalidade narcisista e perturbação de personalidade antissocial, pelo que foi requerida a declaração da inimputabilidade".

"Existe uma elevada probabilidade de o arguido vir a praticar outros ilícitos típicos da mesma natureza, pelo que o DCIAP requereu, também, a aplicação judicial de medida de segurança de internamento", refere o comunicado.