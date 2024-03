Nuno Rodrigues eleito secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos

O médico de saúde pública Nuno Rodrigues foi hoje eleito secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), sucedendo a Jorge Roque da Cunha, anunciou a estrutura em comunicado.

A eleição decorreu no XIV Congresso Nacional do SIM, em Peniche.

Natural do Porto, Nuno Rodrigues é médico de saúde pública na Unidade Local de Saúde do Oeste. .

Membro do secretariado nacional do SIM desde 2018, Nuno Rodrigues, de 41 anos, substitui na liderança do sindicato Jorge Roque da Cunha, que esteve à frente do SIM durante 12 anos.

No XIV Congresso Nacional foram eleitos os órgãos sociais do sindicato para o triénio 2024-2027.