Proprietário desaparecido e 10 animais mortos em incêndio

O proprietário de uma exploração agrícola em Ponte da Barca foi dado como desaparecido desde o início de um incêndio, sexta-feira, às 15h24, que matou pelo menos 10 cabeças de gado e destruiu diverso equipamento, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo explicou que as buscas pelo homem de 32 anos foram iniciadas após o alerta de incêndio na exploração agrícola de que é proprietário e vão ser reforçadas, a partir das 24h00, com "drones".

Às 23h26 participavam nas operações de buscas seis operacionais e três viaturas da GNR.