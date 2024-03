MNE pede a portugueses na Rússia para evitarem a zona do atentado e procurarem sair do país

O Ministério dos Negócio Estrangeiros (MNE) aconselha os cidadãos portugueses a "evitar a zona" da sala de concertos Crocus, em Krasnogorsk, Moscovo "e a seguir as instruções das autoridades locais".

Recomenda ainda que "sejam evitadas deslocações à Rússia e que cidadãos nacionais que se encontram no país, por razões não essenciais, ponderem sair pelas alternativas disponíveis", lê-se na nota deixada no portal das comunidades portuguesas.

Na nota publicada na página do portal diplomático, lê-se que "os cidadãos nacionais poderão entrar em contacto com a Embaixada, em caso de necessidade, através do número + 7 (965) 348 13 28".



A Embaixada de Portugal na Federação da Rússia pede ainda "cautela redobrada", reiterando as recomendações para que evitem locais com grande concentração de pessoas.



No portal está também disponível informação sobre as rotas e alternativas para sair do Rússia.



Continuam a funcionar ligações aéreas a vários países (Turquia, Emirados Árabes Unidos, Sérvia) a partir dos quais existem voos para Portugal.

Voos diretos entre a Rússia e o território da União Europeia encontram-se suspensos devido às restrições mútuas no tráfego aéreo impostas pela UE e pela Rússia.

O número de vítimas mortais em consequência do atentado de sexta-feira à noite no Crocus City Hall, uma sala de espetáculos situada em Krasnogorsk, nos arredores de Moscovo, foi atualizado para 143.



As autoridades russas fizeram 11 detenções e avançam que nesse lote estão quatro suspeitos de envolvimento direto no ataque.