Fogo destrói grande superfície comercial e corta EN 13 em Valença

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira às 22h15 em uma superfície comercial em Formigosa, União de Freguesias de Gandra e Tamião, concelho de Valença que obrigou ao corte de trânsito na Estrada Nacional (EN) 13, revelou a GNR.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, às 23h00 a superfície comercial estava totalmente tomada pelas chamas.

No local encontravam-se, às 23h07, 25 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

A origem das chamas é ainda desconhecida.