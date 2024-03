Reportagem em escola de Lisboa. "Aumenta a ansiedade de pais e alunos"

"Temos tido relatos de pais que falam connosco que nos dizem que há várias turmas sem professores. Há, por exemplo, uma turma do 8º ano que desde o início do ano, não tem professor de Português nem de Matemática", revela Ricarda Fernandes, um dos elementos da Associação de Pais.

No interior da Escola Básica 2º e 3º ciclo Delfim Santos, em São Domingos de Benfica, os 1.100 alunos já cumprem o último dia de aulas do segundo período. E há problemas que persistem.

"Ressentem-se, provavelmente, no acompanhamento destas matérias, sobretudo porque são disciplinas nucleares, sujeitas a exames nacionais".

A este propósito, outro foco de ansiedade para muitos alunos e professores é a realização de provas de aferição e de exames nacionais do 9º ano.

"A nossa preocupação é que ainda há muitos alunos na escola sem acesso ao kit digital. A escola não dá resposta, referindo apenas que está á espera de indicações do Ministério para saber o que vai disponibilizar aos alunos. Há computadores avariados e não há técnicos para os reparar. E, portanto, os alunos ficam incapacitados de utilizar esse equipamento".

Outra questão, em especial nesta escola, prende-se com as prometidas as que nunca mais arrancam. Há inclusive pais com filhos nesta escola que também a frequentaram, enquanto crianças.

"O meu marido foi aluno desta escola", assegura Ricarda Fernandes. "Diz que está igual... Ou melhor: diz que está pior do que estava. Não houve grandes obras", revela.

Foram os próprios pais a realizar algumas intervenções nas salas, que pintaram e repuseram estores, e a direção do agrupamento não deixou de se sentir envergonhada por ver os pais a arregaçar as mangas.