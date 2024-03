MotoGP em Portimão. GNR inicia operação de segurança e patrulhamento rodoviário

A Guarda Nacional Republicana inicia, esta sexta-feira, uma operação de segurança e patrulhamento rodoviário a veículos de duas rodas a motor em vários distritos do continente no âmbito do evento "Moto GP 2024", que se realiza em Portimão.

Em 2023, de acordo com dados da GNR relativos à sua área de responsabilidade, registaram-se 7.320 acidentes de viação que envolveram veículos de duas rodas, dos quais resultaram 127 mortos, 688 feridos graves e 5.632 feridos ligeiros.

A operação, que termina no domingo, visa garantir a segurança do evento, que se realiza nas mesmas datas, e prevenir a sinistralidade rodoviária, com especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa Porto, Santarém Setúbal e Faro.