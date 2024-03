Motociclista morre em acidente com ligeiro e autocarro na VCI no Porto

Um homem morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente rodoviário na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, disse à agência Lusa uma fonte do comando metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O acidente no Itinerário Complementar 23 (IC23) ocorreu "pouco antes das 20h00", perto do viaduto do Bessa, próximo da saída para a Avenida da Boavista, precisou a mesmo fonte.

A vítima mortal era um homem que conduzia um motociclo que "embateu numa viatura ligeira" e foi, posteriormente, "atropelado por um autocarro" que circulava também no sentido Freixo-Arrábida.

O trânsito esteve "condicionado" no local, referiu a fonte policial, sem conseguir adiantar mais pormenores sobre o acidente ou a própria vítima mortal.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Sub-regional da Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que os bombeiros só foram notificados para efetuar a remoção do cadáver e que o óbito terá sido declarado no local pelos médicos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que foi mobilizada para a ocorrência.