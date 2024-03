"Ficar cá, se tiver um bom emprego fora de Portugal?"

"Acho que isso dependeria bastante do ambiente que eu sentiria e que eu gostaria de estar, lá nos Estados Unidos. E também um pouco da oferta de trabalho, obviamente. Mas se gostar do ambiente nos Estados Unidos, e estou a pensar ir para a Flórida, provavelmente será melhor opção ficar por lá. Em Portugal, a vida não está fácil".

Apesar de mesmo em Portugal, o vencimento de um piloto de aviação civil ser atrativo, os Estados Unidos "são outro mundo e tem melhores condições, comparado com Portugal".

Francisca Rodrigues também é aluna do 11.º ano e colega de João, mas ao contrário deste, ainda tem dúvidas sobre o seu futuro percurso académico.

"Não estou 100 por cento certa, mas gostava de seguir alguma coisa na área do património cultural, conservação, restauro". E já tem argumentos a favor.

"A percentagem de empregabilidade é bastante alta. Em Portugal até temos bastante património, portanto, seria uma boa escolha. É algo que tenho de investigar mais aprofundadamente".

Não vê com maus olhos a possibilidade de, depois de concluído o curso, trabalhar fora de Portugal. Teria as suas vantagens, apesar de admitir que seria frustrante ter de sair do país.

"Acho que é um bocadinho frustrante, sim. Mas tenho curiosidade em experienciar coisas diferentes, como viver noutro pais. durante algum tempo. Seria também uma experiência de crescimento pessoal e que podia ajudar tanto na minha carreira profissional como a nível pessoal. Acho que seria interessante".

Um mar de gente ocupa a zona entre o Meo Arena e a FIL. Centenas de jovens, a maioria em grupos organizados e acompanhados de professores, que querem perceber a oferta formativa e académica de dezenas de instituições de ensino.

Sentada nas escadarias do Meo Arena está Carlota Joaquim, que veio de Almada. Já sabe por onde passa o seu futuro.

"Eu já, eu quero seguir contabilidade e finanças no Politécnico de Setúbal".

Não fica assim tão longe de Almada. Mas se depois de concluído o curso tiver de optar por um emprego fora do país, nessa área, Carlota não hesita.

"Já me surgiu essa ideia de, se algum dia me surgir uma oportunidade de ir para fora, eu vou aproveitar, porque as oportunidades são sempre melhores lá fora. Mas se tiver um bom emprego em Portugal, porque não ficar cá?"