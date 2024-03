Começa a ser um clássico: calor e poeiras de África

As temperaturas vão subir em todo o país esta sexta-feira fazendo lembrar o verão.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão oscilar entre os 30ºC em Braga e os 22 ºC em Viseu. Já as mínimas variam entre os 17ºC no Porto e em Santarém e os 9ºC em Bragança e na Guarda.

O céu deve apresentar-se geralmente pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na região Sul.

Já o vento deve ser fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas, e sendo moderado de norte na faixa costeira a norte do Cabo Raso durante a tarde.

O IPMA avisa ainda para a possibilidade de poeiras em suspensão devido a uma massa proveniente do norte de África.

Devido a esta ocorrência, a DGS prevê “a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afetando, nomeadamente, as regiões do Alentejo e Algarve e o interior da região centro”.

No sábado, as temperaturas vão começar a descer prevendo-se uma descida acentuada para segunda-feira, com possibilidade de chuva.