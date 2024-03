Estão a decorrer buscas na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, esta sexta-feira de manhã. A notícia está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, que adianta que a operação estará ligada a crimes ambientais e poderá abranger outros concelhos do país.

Aquele jornal assegura, ainda, que uma dezena de viaturas estão, esta manhã, estacionadas em frente aos paços do concelho. Entre elas figuram viaturas do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR.

[Em atualização]