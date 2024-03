Arranjar "avaria do elevador social" é questão "mais crítica" do novo Governo

Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da Educação e atual reitora do ISCTE, considera que a “questão mais crítica” do próximo Governo é arranjar a chamada “avaria do elevador social”. É o cenário identificado no dia em que o ISCTE realiza o seu Fórum Anual de Políticas Públicas.

Na área da economia, Maria de Lurdes Rodrigues defende que são “necessárias políticas económicas que promovam uma economia mais competitiva, mais inovadora, mais preocupada com a valorização do trabalho, com políticas de remuneração que permitam, de facto, recompensar as pessoas que trabalham, que possam encontrar no mercado de trabalho oportunidades de realização profissional”.

Num olhar para o novo cenário político, Maria de Lurdes Rodrigues acredita que, mesmo com uma viragem à direita, há margem para este caminho, uma vez que não foi “uma viragem radical para um neoliberalismo de um Estado mínimo”.

“Toda a campanha do PSD foi baseada na defesa dos serviços públicos”, afirma a reitora, acrescentando que não viu “nenhum dos dois grandes partidos, nem do lado do PS, nem do lado do PSD, nem do lado das forças mais à esquerda, um desejo contrário a esta vontade de reforçar e melhorar a qualidade do Estado social, dos serviços públicos, de melhorar a educação, a saúde”, refere.

Assim, Maria de Lurdes Rodrigues encara o próximo ciclo político como “uma oportunidade de mudança”. Aliás, reforça, “terá de ser uma oportunidade de mudança”.