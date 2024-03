Amarante-Vila Real. Corte de trânsito no IP4 vai prolongar-se

O corte de trânsito no Itinerário Principal 4 (IP4), em Vila Real, vai prolongar-se, não havendo ainda uma data para reabertura da via.

Segundo Infraestruturas de Portugal (IP), a intervenção prevista é de “alguma complexidade” e realizar-se-á com a “maior celeridade possível”.

O trânsito foi cortado nos dois sentidos, no troço entre os nós de Ansiães (Amarante) e Campeã (Vila Real), pelas 8h00 de quinta-feira, após terem sido identificados danos estruturais numa passagem hidráulica localizada ao quilómetro 77.

Fonte da IP disse à Lusa que as suas equipas técnicas têm estado no local, em área do concelho de Vila Real, a fazer a avaliação técnica da situação, e que tudo aponta “para a necessidade de uma intervenção com alguma complexidade”.

Como percurso alternativo, a IP sugere a utilização da Estrada Nacional 15 (EN15), com traçado paralelo ao troço do IP4 agora interditado à circulação automóvel.

O Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4), uma via sujeita ao pagamento de portagens, é outra das alternativas.

A IP pede a “melhor compreensão para os eventuais transtornos que este constrangimento possa provocar” e garante que fará a atualização da informação sempre que se justificar.