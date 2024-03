Relação anula decisão de mandar Sócrates para julgamento por seis crimes

O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e ao empresário Carlos Santos Silva, ao anular a decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, que os remeteu para julgamento por branqueamento e falsificação de documentos no âmbito da Operação Marquês.

O Tribunal da Relação, "no âmbito do presente recurso limitar-se-á a declarar nula a decisão instrutória, na parte em que pronuncia os arguidos José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa e Carlos Manuel dos Santos Silva pela prática, em coautoria, de três crimes de branqueamento de capitais, (...) e de três crimes de falsificação de documento, (...) por consubstanciar uma alteração substancial dos factos", lê-se no acórdão a que a Lusa teve hoje acesso.

O coletivo da Relação de Lisboa decidiu ainda, em consequência da nulidade da pronúncia, "remeter os autos ao tribunal de primeira instância a fim de ser proferida nova decisão instrutória".

A nulidade, explicam ainda as juízas desembargadoras Maria José Cortes, relatora, e Maria do Rosário Martins, juíza adjunta, invalida a apreciação de outras questões suscitadas nos recursos do Ministério Público (MP), de José Sócrates e de Carlos Santos Silva.



Em declarações à Renascença, Ana Rita Campos, especialista em Direito Penal, diz que em causa estão apenas estes seis crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

“O que significa esta decisão é muito simples, isto tem de ficar de fora deste processo porque se descobriu alguma na decisão que fez com que a decisão instrutória fosse substancialmente diferente da acusação, neste campo.”