MotoGP/Portugal. GNR realiza operação de segurança e patrulhamento

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar, entre sexta-feira e domingo, uma operação de segurança e de patrulhamento rodoviário intensivo, a fim de garantir a segurança do evento MotoGP no Algarvee de prevenir a sinistralidade rodoviária envolvendo veículos de duas rodas a motor.

A operação terá especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa Porto, Santarém Setúbal e Faro.

Em comunicado, a força de segurança antecipa “um aumento significativo do volume de tráfego de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve”, assinalando que “é expectável um aumento do tráfego em geral, rumo ao sul do País”.

“A Guarda realiza a operação de segurança e de reforço do patrulhamento rodoviário intensivo ao evento Moto GP com o objetivo de manter a ordem e a tranquilidade pública, assegurar a fluidez de tráfego nos acessos e garantir a segurança do evento”, lê-se no documento.

Neste sentido, a Guarda Nacional Republicana vai reforçar as mensagens de prevenção de forma a sensibilizar, informar e alertar todos os condutores, em especial os de veículos de duas rodas a motor, para as regras de segurança que devem acautelar durante a condução.

Entre elas está o uso de capacete devidamente ajustado e o uso de outros equipamentos de proteção como luvas, botas e blusão com proteções.

As iniciativas de sensibilização vão ser desenvolvidas em algumas áreas de serviço de Norte a Sul do país e nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve.

De acordo com a GNR, em 2023, na área da sua responsabilidade, registaram-se 84.600 acidentes, dos quais resultaram 408 vítimas mortais, 1.859 feridos graves e 25.343 feridos leves.

“Destes números, destaca-se o registo de 7.320 acidentes de viação que envolveram veículos de duas rodas, dos quais resultaram 127 vítimas mortais, 688 feridos graves e 5.632 feridos leves”, indica a nota.