Mais de mil estudantes marcham em Lisboa contra propinas e por mais apoios

Mais de mil estudantes estão a manifestar-se esta quinta-feira à tarde, em Lisboa, numa marcha até à Assembleia da República para defenderem o fim das propinas, mais apoios para fazer face aos custos do alojamento e valores de abril.

O protesto foi convocado por associações de estudantes de várias instituições de ensino superior e assinala o Dia Nacional do Estudante, que se comemora a 24 de março.

A concentração estava marcada para as 14h30 na Praça do Rossio, em Lisboa. Cerca das 15h30, os mais de mil estudantes de todo o país iniciaram a marcha em direção ao parlamento, entoando palavras de ordem conhecidas já de várias gerações de universitários como “Bolsas sim, propinas não” ou “Propinas e Bolonha, é tudo uma vergonha”.

O cinquentenário da revolução está a ser também assinalado pelos estudantes e, logo no arranque do protesto, quando os estudantes começaram a subir a Rua do Carmo, um grupo de manifestantes lançou da ponte de acesso ao Elevador de Santa Justa uma faixa onde se lê “Abril é futuro”, enquanto os restantes gritavam “25 de abril sempre, fascismo nunca mais”.