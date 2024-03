Doentes urgentes esperam mais de 17 horas no Hospital Beatriz Ângelo

Mais de 17 horas. É este o tempo de espera para os doentes urgentes no hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A informação é confirmada, esta quinta-feira, pelo portal do SNS na secção dos serviços de Urgência.

Também os doentes com pulseira laranja têm de esperar quase uma hora e meia para serem atendidos na urgência do hospital de Loures.

Em resposta ao pedido de esclarecimento da Renascença, o Hospital Beatriz Ângelo admite dificuldades no atendimento nas urgências. Segundo fonte hospitalar, o internamento permanece sobrelotado, o que dificulta a circulação de doentes da Urgência com necessidade de permanência no hospital.

Neste momento estão em atendimento 177 doentes no Serviço de Urgência Geral.

Devido à elevada procura, o hospital apela aos utentes que contactem a linha SNS24 antes de se dirigirem àquela unidade hospitalar.

[Notícia atualizada às 10h50 de 21 de março de 2024]