Trabalhadores da Casa da Moeda protestam em Lisboa por aumentos salariais

Cerca de uma centena de trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INMC), reunidos em plenário, concentraram-se hoje em frente ao edifício sede do organismo, em Lisboa, para exigirem aumentos salariais.

O protesto realizou-se enquanto decorria uma reunião negocial entre a administração e os representantes dos trabalhadores.

À saída da reunião, o delegado sindical Paulo Sousa disse à Lusa que os sindicatos apresentaram uma contraproposta para aumentos salariais de 10% com um mínimo de 100 euros para cada trabalhador, tendo a administração ficado de "reavaliar e apresentar uma nova proposta".

Inicialmente, os sindicatos tinham apresentado uma proposta de 15% com um mínimo de 150 euros.

"Os 700 trabalhadores [da INCM] precisam de uma valorização real daquilo que é o seu salário pelos serviços que prestam à República, quer a nível cultural, os documentos físicos, a própria criação da moeda e passando até pelos conteúdos digitais de segurança, cada vez mais necessários", afirmou o delegado sindical.

Para já, ficou agendada uma nova reunião com a administração da INCM para 03 de abril, que contará novamente com um plenário de trabalhadores à porta do edifício sede em Lisboa, acrescentou Paulo Sousa.

"Esperamos obviamente chegar a um consenso que seja bom para os trabalhadores", sublinhou Paulo Sousa, referindo que a INMC registou lucros de cerca de 20 milhões de euros no ano passado.

De acordo com o delegado sindical Nuno Ferreira, a administração da INMC começou por propor uma atualização em 35 euros para todos os trabalhadores, que foi rejeitada, tendo posteriormente avançado com uma proposta de aumentos progressivos, de 40, 45 e 50 euros, que também não foi aceite pelos sindicatos.

A INCM conta com perto de 700 trabalhadores em Lisboa, Porto e Coimbra.

Entre as principais funções da INCM estão a produção de documentos como o cartão de cidadão ou o passaporte, a cunhagem de moeda, a autenticação de metais preciosos, a edição do Diário da República e a publicação de obras da língua e da cultura portuguesa.