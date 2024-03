Setúbal. ASAE desmantela casino clandestino e detém sete pessoas em flagrante

Sete pessoas foram detidas em flagrante delito pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), numa operação que levou ao desmantelamento de um casino clandestino a funcionar numa associação no concelho de Setúbal.

Em comunicado, a ASAE explica que realizou, através da Unidade Regional do Sul - Unidade Operacional de Évora, e no âmbito do combate ao jogo ilícito e da prevenção criminal, "uma operação que culminou no desmantelamento de um casino clandestino, onde se procedia de forma ilícita e camuflada à prática reiterada de jogos bancados e carteados de fortuna ou azar no concelho de Setúbal".

Na nota, a ASAE adianta que durante a operação foi encontrado um espaço dissimulado nas instalações de uma associação, que "funcionava com acesso reservado e sujeito a convite prévio através de um grupo numa rede social, através do qual, durante a madrugada, eram agendados encontros para a prática reiterada do jogo de póquer bancado, envolvendo elevadas quantias monetárias".

Na sequência da ação, foi instaurado um processo-crime pela prática do crime de exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados e foram detidas sete pessoas em flagrante delito.

Na operação foi apreendida uma mesa para a prática de jogo bancado de póquer, dois conjuntos profissionais de póquer com 1.000 fichas com valores pecuniários faciais, 41 baralhos de cartas, 578 fichas também com valor pecuniário facial, 1.279 euros em numerário, além de "diversa documentação indiciária da prática organizada dos ilícitos em investigação", acrescenta a ASAE na nota.

Ainda de acordo com a ASAE, estima-se que o valor da apreensão seja de cerca de três mil euros.

A ação contou com o apoio do Serviço de Inspeção e regulação de Jogos (SRIJ), indica igualmente a ASAE na nota.