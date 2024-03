Regresso do serviço militar obrigatório? Partidos dizem "não"

“Não podemos, em caso algum, olhar para o serviço militar obrigatório como uma forma de resolver com mão de obra barata problemas e dificuldades que as forças armadas têm relativamente ao recrutamento de novos militares e por outro na retenção”, argumenta.

Os partidos com maior expressão de votos nas legislativas de 10 de março defendem a necessidade de uma reflexão sobre as Forças Armadas, mas sustentam que o serviço militar obrigatório não deve regressar.

"Há estudos que mostram que esses seis meses têm um custo superior às vantagens que as forças armadas retiram desse serviço militar obrigatório”, arguemnta o assessor do Chega para a área da Defesa.

“Está estudado em países como Israel ou outros com fronteiras que representem uma ameaça que, dada a sofisticação das armas, precisamos de uma formação bastante rigorosa dos efetivos que não se coaduna com um serviço obrigatório de seis meses", diz. "Não é viável”, reforça Jorge Pereira.

Pela Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva considera que obrigar a entrar nas forças armadas não é solução: “A nossa resposta continuará a ser um 'não' ao serviço militar obrigatório, mas será um 'sim' em tornar as forças armadas atrativas e com bons recursos humanos, e pessoas a procurar a vida militar como solução."

Da parte do PSD nenhum responsável se disponibilizou para responder à Renascença sobre esta matéria.

No entanto, no programa eleitoral para as últimas eleições a AD dizia que “a falta de renovação geracional em Portugal não explica porque não conseguimos atrair, recrutar, mas sobretudo manter e desenvolver carreiras profissionais sólidas em todos os níveis hierárquicos das forças armadas”, considerando muito negativa a realidade com que o país se depara ao nível dos efetivos.

Entre as prioridades elege um “processo de negociação para a melhoria significativa das condições salariais em geral e em particular da categoria de Praças, para garantir o recrutamento de voluntários necessários para atingir os efetivos autorizados” e o aumento “ do investimento em Defesa e desenvolver a indústria nacional de defesa, aproximando o valor da despesa em % do PIB do compromisso assumido por Portugal no âmbito da NATO”.