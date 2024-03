Primavera começa com aguaceiros e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira aguaceiros fracos a partir do início da manhã, por vezes moderados a partir da tarde, em especial na região Norte, interior Centro e no Baixo Alentejo e Algarve, podendo ser acompanhados de trovoada.

Neste primeiro dia de Primavera, o céu deve surgir muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até início da manhã.

O vento deverá ser fraco a moderado predominando de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e na faixa costeira a norte do Cabo da Roca a partir da tarde.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 21ºC em Braga e Castelo Branco e os 17ºC em Aveiro e na Guarda. Já as mínimas variam entre os 11ºC em Faro, Beja e Portalegre e os 7ºC em Bragança, Vila Real e Leiria.

A partir de quinta-feira, as temperaturas vão subir, podendo atingir na sexta-feira temperaturas acima dos 25ºC em algumas regiões do país.