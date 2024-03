Contagem dos votos dos emigrantes portugueses termina esta quarta-feira

A contagem dos votos dos emigrantes portugueses, que fizeram a sua escolha por via postal, termina esta quarta-feira, revelando os quatro deputados dos círculos da Europa e Fora da Europa.

O escrutínio e registo destes votos dos portugueses residentes no estrangeiro decorre no Centro de Congressos de Lisboa desde segunda-feira, dia em que foram apurados mais de 140 mil votos. Na terça-feira foram contabilizados mais 117 mil.

Ao longo destes três dias, as cartas com os votos dos portugueses para as eleições legislativas de 10 de março foram escrutinadas por cerca de 700 cidadãos escolhidos pelos partidos políticos para realizar este trabalho.

Até à passada segunda-feira tinham chegado a Portugal 311.113 cartas com os votos dos emigrantes portugueses nas legislativas, segundo a Administração Eleitoral.

Os votos que cheguem pelo correio até às 17h00 desta quarta-feira serão escrutinados e registados, num trabalho que durará até às 19h00.