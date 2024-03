Condicionada circulação na Linha de Cascais

A circulação na Linha de Cascais está condicionada.

Um incêndio na subestação que fornece parte da linha ferroviária de Cascais estava na origem da diminuição de composições em circulação.

Há comboios a circular na linha de Cascais, mas em menor número. É o impacto das restrições provocadas pelos problemas desta terça-feira, numa subestação elétrica, um curto-circuito provocou um incêndio.

Esta quarta-feira, na estação de Algés, vários utentes mostravam-se preocupados pelo facto de chegarem mais tarde ao trabalho. Antes das oito da manhã, circulavam apenas comboios de meia em meia hora.

Joy Teixeira, uma jovem estudante que nem tem por hábito ir para Lisboa de comboio, optando normalmente pelo autocarro, explica, à Renascença que "estava atrasada e supostamente o comboio seria mais rápido".

Dele sai Paula Albuquerque, com pressa porque já está atrasada: "A única coisa que mudou, para além dos horários, foi que o comboio parou em todas as paragens e não costuma. O normal é vir direto de Oeiras para cá", conta, à Renascença.

Mais à frente, no Cais do Sodré, já em hora de ponta, os televisores com a informação dos horários das partidas mostram que não, não há rápidos a circular. Mas agora circulam comboios de 10 em 10 minutos.

Até que seja totalmente restabelecido o abastecimento elétrico da Linha, a situação mantém-se. Esta quarta-feira já não há autocarros a fazer o transporte alternativo de utentes da CP, como chegou a existir, provocando enormes filas de habituais passageiros dos comboios.