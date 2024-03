Motoristas da Transdev em greve até quinta-feira

Os motoristas da empresa de transportes rodoviários Transdev estão em greve de hoje a quinta-feira por aumentos salariais, explicou à Lusa o sindicalista José Manuel Silva, que fala numa adesão entre os 80% e 85%.

"As reivindicações são aumentos salariais dignos para os trabalhadores, que, neste momento, os que estão no contrato da Transdev estão com o salário mínimo nacional, 820 euros", disse à Lusa José Manuel Silva, coordenador do Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos do Norte (STRUN).

O sindicalista refere que na Transdev "os trabalhadores estão em massa parados" por não aceitarem aumentos inferiores aos praticados nas empresas associadas da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop), de 60 euros, excluindo extras.

Segundo José Manuel Silva, na Transdev, que opera sobretudo no Norte e Centro do país, houve apenas um aumento de 15 euros, de 805 para 820 euros, algo que "os trabalhadores não aceitam".

"Além disso, vieram à última da hora renegociar com mais três sindicatos. Connosco nunca quiseram negociar", acusa ainda o responsável do STRUN, que ainda aguarda uma contra proposta por parte da Transdev.

José Manuel Silva acusou ainda a empresa de propor aumentos de 50 euros até 870 euros, mas exclusivamente para os trabalhadores dos sindicatos com quem chegou a acordo.

"Ainda revoltaram mais os trabalhadores, e os trabalhadores hoje deram-lhes a resposta", vincou.

A Lusa já enviou questões à Transdev e aguarda resposta.

Nos restantes dias da greve, os trabalhadores continuarão concentrados em frente às instalações da Transdev no Pinheiro, em Guimarães (distrito de Braga).