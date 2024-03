Megaoperação da PJ. Manuel Serrão e Júlio Magalhães suspeitos de fraude fiscal

A Polícia Judiciária está a realizar uma megaoperação, esta terça-feira, relacionada com suspeitas de fraude fiscal. A notícia está a ser avançada pelo Diário de Notícias e pela CNN Portugal. Entre os suspeitos estará o empresário e comentador televisivo Manuel Serrão e o jornalista e pivot da TVI/CNN Portugal, Júlio Magalhães.

Em causa estarão, adianta o jornal, suspeitas de fraude na obtenção de fundos europeus.

Ao todo, estão a ser realizadas 80 buscas por todo o país, numa operação que envolvei mais de 300 elementos da PJ e pelo menos 20 procuradores. A investigação está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O Estado e a União Europeia terão sido lesados em cerca de 50 milhões de euros, adianta o DN, num alegado esquema de "obtenção de subsídios da União Europeia, fraude fiscal e branqueamento de capitais", sobretudo ligados a financiamentos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Já a CNN Portugal diz que o esquema, relacionado com a indústria têxtil que terá rendido 40 milhões de euros, obtidos de forma ilícita "através de candidaturas a fundos com despesas fictícias e inflacionadas".

Manuel Serrão lidera a Associação Seletiva Moda, promovendo a indústria têxtil e vestuário em feiras nacionais e internacionais.

[Notícia atualizada às 10h15 de 19 de março de 2024]