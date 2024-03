Madeira. Buscas por casal desaparecido continuam na zona costeira

As buscas pelo casal de turistas desaparecidos desde sábado na costa norte da ilha da Madeira continuam esta terça-feira, indicou fonte da PSP, salientando que incidem na zona costeira, por terra e mar.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP disse que, depois de buscas nas zonas montanhosas, hoje os trabalhos concentram-se essencialmente na zona costeira, entre a Fajã da Areia e o centro do município de São Vicente.

A PJ foi envolvida na operação para investigar uma eventual situação criminosa, apesar de, até ao momento, não haver suspeitas.

De acordo com a PSP, também ainda não há pistas acerca do paradeiro dos turistas desaparecidos.

A operação está a ser coordenada pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, na qual estão envolvidos também a Polícia Judiciária (PJ), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Comando Operacional da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil e a Autoridade Marítima.

Os turistas, um homem e uma mulher de nacionalidade francesa, de 58 e 56 anos, foram vistos pela última vez na zona do sítio do Calhau, no concelho de São Vicente, costa norte da ilha, onde se encontravam hospedados.

De acordo com a PSP, o alerta foi dado no sábado à tarde pela filha do casal, que nesse dia optou por ficar a descansar no alojamento, enquanto os pais decidiram dar um passeio a pé nas imediações.

A polícia refere que uma testemunha no local indicou ter visto os turistas a caminhar na direção do Porto Moniz, concelho contíguo a São Vicente, na costa norte.