Guarda prisional agredido por recluso em Coimbra já teve alta hospitalar

O guarda agredido por um recluso do estabelecimento prisional de Coimbra na segunda-feira já teve alta hospitalar, adiantou hoje à Lusa fonte do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

Segundo a mesma fonte, os exames efetuados no hospital revelaram que o guarda não sofreu lesões graves na cabeça, depois de ter sido agredido com dois socos no rosto.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou na segunda-feira à noite o incidente, esclarecendo que ocorreu "cerca das 15:20" e "de forma inopinada".

O guarda recebeu "primeira assistência pelo pessoal de enfermagem do estabelecimento prisional" e deslocou-se posteriormente "a hospital do Serviço Nacional de Saúde", acrescentou.

A DGRSP avançou também que o recluso foi colocado em isolamento, enquanto "decorre o competente processo disciplinar", e que os factos serão "comunicados ao Ministério Público para os devidos efeitos criminais e judiciais".

De acordo com fonte do SNCGP, o recluso já estava referenciado como sendo violento.

Outra fonte prisional disse à Lusa que o agressor tem 35 anos e está a cumprir pena por crimes de ofensa à integridade física e violência doméstica, entre outros.

O recluso em causa já por uma vez tinha sido transferido para o estabelecimento prisional de Monsanto, de alta segurança, após agressões também a guardas prisionais.

A mesma fonte notou que já durante a manhã de segunda-feira este recluso tinha estado envolvido "numa escaramuça com um outro companheiro" de prisão.