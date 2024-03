GNR do Fundão apreende 1,7 toneladas de amêijoa-japonesa

A GNR do Fundão anunciou hoje a apreensão no concelho de 1,7 toneladas de amêijoa-japonesa na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR adiantou que foi identificado um homem, de 28 anos, e que foi aplicada uma contraordenação por falta de documento de registo.

Segundo os militares, foi abordado um veículo que transportava os bivalves "em situação irregular, uma vez que não era detentor de documento de registo e de transporte obrigatórios".

A ausência dessa documentação "não permitia determinar a origem dos bivalves, nem se tinham sido cumpridas as normas obrigatórias relativas à rastreabilidade, havendo, assim, possibilidade de constituírem um perigo para a saúde pública", acrescentou a GNR, na mesma nota.

A apreensão dos 1.740 quilogramas de amêijoa-japonesa foi feita no sábado, pelo Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente do Fundão, no distrito de Castelo Branco.