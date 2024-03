Campanha "2 Rodas: Agarre-se à Vida" arranca esta terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam, esta terça-feira, a campanha "2 Rodas: Agarre-se à Vida", com operações de fiscalização e ações de sensibilização direcionadas aos motociclistas em todo o país.

As três autoridades referem em comunicado que a campanha, que integra o Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, decorre de hoje a 24 de março e tem como objetivo "alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco".

Segundo a força policial, estão previstas várias operações de fiscalização, realizadas pela PSP e pela GNR, e com "especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", com o objetivo de "contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores".