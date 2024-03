Tribunal de Loures começa julgamento do caso de um crime homicídio qualificado e profanação de cadáver

O Tribunal de Loures começa a julgar o processo de um homem acusado de um crime homicídio qualificado e profanação de cadáver, no Cadaval, em abril de 2023.

Segundo a acusação, deduzida em 24 de outubro, e a que a agência Lusa teve acesso, o arguido, de 51 anos, e a vítima, um homem de nacionalidade brasileira, conheceram-se em 2007. Nessa altura, o arguido ajudou a vítima a tratar do processo de legalização em Portugal e, desde o início de 2023, mantinham uma relação amorosa.

Por se encontrar em "situação económica débil", a vítima pedia com frequência dinheiro ao arguido para pagar a pensão de alimentos das filhas, a prestação do empréstimo do seu veículo e despesas de alimentação, ameaçando terminar a relação se não o ajudasse.

No final de abril de 2023, o arguido recusou ajudá-lo, o que terá levado a vítima a humilhá-lo, com ofensas verbais. No dia seguinte, o arguido acabou por matar a vítima, desferindo-lhe pelo menos três pancadas na cabeça com uma marreta, tendo posteriormente esquartejado o corpo.