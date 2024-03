Professores de informática com pré-aviso de greve a partir de 8 de abril

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) avançaram esta segunda-feira com um pré-aviso de greve a partir de 8 de abril e até ao final do ano letivo que irá afetar as provas de aferição do 8.º ano e os exames nacionais do 9.º ano em formato digital.

A paralisação ao nível dos serviços de apoio, à manutenção de equipamentos e ao suporte técnico em provas digitais foi decidida após reunião das duas organizações para avaliação da possibilidade de greve às provas que se vão realizar em formato digital.

Em comunicado, a associação e a Fenprof indicam que os docentes estão "a ser convocados para o desempenho de tarefas que não fazem parte do conteúdo funcional da profissão docente, no caso, apoio ou manutenção de equipamentos tecnológicos, assim como suporte técnico às provas digitais".

Assim, e “face face aos abusos e ilegalidades que, também nesta matéria, são mantidos nas escolas foi decidido, para já, avançar com pré-aviso de greve às tarefas de apoio ou manutenção dos equipamentos tecnológicos e ao suporte técnico de provas digitais”, referem.

A ANPRI relata que “chegam a ser centenas” os computadores em cada agrupamento que se avariam e que os professores de informática são “dos que têm atribuídas mais turmas”.

Para este ano letivo, e além dos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos que fazem as provas de aferição em formato digital, também os alunos do 9.º ano vão realizar os exames de Português e Matemática em computadores, existindo também um projeto piloto no ensino secundário.