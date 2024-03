Passageiros apagaram incêndio a bordo de um comboio na Maia

Uma carruagem de um comboio que seguia do Porto para Ermesinde, no concelho de Valongo, incendiou-se hoje, tendo as chamas sido apagadas por quem seguia na composição, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

O alerta foi dado pelas 19:56 para o apeadeiro de Águas Santas, onde o comboio estava parado por força da situação, tendo, à chegada ao local, os bombeiros encontrado a situação resolvida por quem seguia a bordo, acrescentou a fonte.

Ainda segundo a fonte dos bombeiros, não há registo de feridos.

O comboio seguiu, entretanto, para a Estação de Ermesinde para ser reparada a carruagem, acrescentou a fonte.