Linha do Douro suspensa entre Tua e Régua devido a deslizamento de pedras

A circulação de comboios está esta segunda-feira suspensa entre as estações do Tua e Régua, na Linha do Douro, devido à queda de pedras e terra para a via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

À Renascença, fonte da IP adianta que foi "detetada a presença de pedras junto à via às 08h00" desta segunda-feira, facto que afetou a circulação entre a estação do Tua, em Carrazeda de Ansiães, e a estação do Peso da Régua, em Vila Real.

"Os trabalhos estão a decorrer mas são pedras de algum volume", adianta a mesma fonte, que também refere que "a zona também implica uma maior demora".

Como tal, não é possível ainda adiantar uma previsão para a reabertura desta linha. No entretanto, a Comboios de Portugal (CP) já está a assegurar o transbordo rodoviário entre o Tua e a Régua.

[Notícia atualizada às 10h29 de 18 de março de 2024]