​Há menos acidentes nas estradas, menos mortos, mas mais feridos graves

Em 2023, houve menos acidentes de viação, menos vítimas mortais, mas mais feridos graves.



Segundo os números apontados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), nos primeiros 11 meses em 2023, registaram-se menos 397 acidentes (-1,2%), menos 38 vítimas mortais (-7,9%), mas mais 90 feridos graves (+3,8%). No que toca a feridos ligeiros, a tendência também é de redução, menos 1.692 feridos leves (-4,1%).

O comparativo é feito com o ano de 2019, ano de referência para monitorização das metas de redução do número de mortos e de feridos graves até 2030 fixadas pela Comissão Europeia e por Portugal.

Os dados agora divulgados permitem concluir também que, no Continente, a colisão “foi a natureza de acidente mais frequente”, em mais de metade dos acidentes. Já os despistes, que representaram 34,2% do total de acidentes, corresponderam à principal natureza de acidente na origem das vítimas mortais (48,7%).

A ANSR faz ainda um balanço sobre os números e natureza da fiscalização de veículos, concluindo que 70,6% das infrações registadas entre janeiro e novembro de 2023 são de excesso de velocidade.

Entre janeiro e novembro de 2023 foram fiscalizados mais de 150 milhões de veículos, quer presencialmente, quer através de meios de fiscalização automática, o que representa um aumento de 30,9% em relação ao período homólogo de 2022.

No total, foram sinalizadas 1,2 milhões de infrações, o que representa um crescimento de 10,8% face ao período homólogo do ano anterior. No entanto, diminuiu a taxa de infração, quando observada relação entre número de infrações e número de veículos fiscalizados.