Coimbra, Leiria, Évora e Faro podem chegar aos 25 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira temperaturas acima do normal para esta época do ano.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius, em Bragança, e os 15, em Faro, e as máximas entre os 19, na Guarda e Viseu, e os 25, em Coimbra, Leiria, Évora e Faro.

O céu deve apresentar-se muito nublado, sendo em especial por nuvens altas até ao meio da tarde.

Segundo o IPMA, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos no interior Norte e Centro durante a tarde, mais prováveis nas serras do extremo Norte, onde poderão ser pontualmente acompanhados de trovoada.

O vento deverá ser fraco, soprando fraco a moderado de noroeste no litoral oeste a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral Norte e Centro e pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro.